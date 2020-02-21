Coronavirus paylaşımına suç duyurusu - Son Dakika
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Coronavirus paylaşımına suç duyurusu

7 saat önce

Malatya'da Coronavirus görüldüğü yönünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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Malatya'da Coronavirus görüldüğü yönünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.


Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından, 'Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Coronavirus şüphesi üzerine bir kişi tedavi altına alındı' şeklinde paylaşımlar yapılmıştır. Söz konusu paylaşım kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Hastanelerimizde, şu an itibarıyla Coronavirus (COVİD-19) vakası veya şüphelisi bir hasta bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.


Vatandaşların Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmayan açıklamalara itibar etmemelerini isteyen Bentli'nin açıklamasında, "Ayrıca insanların bu hastalık nedeniyle hassasiyetlerinin üst düzeyde olduğu bir dönemde halkı korku ve endişeye sevk edecek tarzda sosyal medyada gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan yalan paylaşımda bulunan kişi hakkında, Müdürlüğümüzce, Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu ve sosyal medya hesabı hakkında gerekli işlemlerin yapılması talebiyle bildirimde bulunulmuştur" denildi. - MALATYA

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koronavirüs, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:11 Kaynak: İHA
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