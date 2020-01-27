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Coronavirüs salgını endişeleriyle ABD devlet tahvilleri düştü
6 saat önce
Çin'de ortaya çıkan coronavirüs salgınının küresel olarak yayılacağı endişelerine paralel olarak Wall Street'te Dow Jones'un 500 puana yakın düşmesiyle yatırımcıların devlet tahvillerine yönelmesi tahvillerde düşüşe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:49 Kaynak: DHA
Çin'de ortaya çıkan coronavirüs salgınının küresel olarak yayılacağı endişelerine paralel olarak Wall Street'te Dow Jones'un 500 puana yakın düşmesiyle yatırımcıların devlet tahvillerine yönelmesi tahvillerde düşüşe neden oldu.
Coronavirüs salgının yanında ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki duruşmanın, Trump'ın eski müttefiklerinden John Bolton'dan gelen ve Trump'ın reddettiği yeni iddialarla devam etmesi bekleniyor.Söz konusu endişelere paralel olarak iki yıllık ABD devlet tahvili 4.9 baz puan düşüşle yüzde 1.437'ye, 10 yıllık ABD devlet tahvili 6.2 baz puan düşüşle yüzde 1.617'ye, 30 yıllık ABD devlet tahvili de 5.9 baz puan düşüşle yüzde 2.069'a geriledi.
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