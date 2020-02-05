Coronavirüsün etkileri petrol üreticilerinin gündeminde - Son Dakika
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Coronavirüsün etkileri petrol üreticilerinin gündeminde

6 saat önce

Petrol üreticisi ülkeler, Çin'den dünyanın birçok bölgesine yayılan coronavirüsün piyasalara etkisini gündemlerine aldı.

Coronavirüsün etkileri petrol üreticilerinin gündeminde, System.String[]

Petrol üreticisi ülkeler, Çin'den dünyanın birçok bölgesine yayılan coronavirüsün piyasalara etkisini gündemlerine aldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve üye olmayan diğer petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu "OPEC+ Grubu"nun Ortak Teknik Komitesi, coronavirüs salgınının küresel petrol talebine ve ekonomik büyümeye etkisini değerlendiriyor.

Viyana'da düzenlenen toplantının ilk gününde Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Wang Qun'u dinleyen Komite üyeleri, coronvavirüs salgını karşısında nasıl bir tutum izlenebileceğini görüştü.

Buna göre, Suudi Arabistan ve Rusya'nın, mevcut petrol üretim kısıntısının sınırlarının daha da genişletilmesi konusunda uzlaşmaları durumunda, OPEC+ Grubu'nun Mart ayı için planlanan toplantının erkene alınmasını önerecek.

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Irak Petrol Bakanlığı sözcüsü Asım Cihad da, coronavirüs salgınının küresel petrol talebini nasıl etkilediğini izlediklerini açıkladı ve petrol piyasasında istikrar için her türlü anlaşmaya destek vereceklerini söyledi.

OPEC+ Grubu'nun gündeminde, Çin'den ve Çine'e yönelik uçak seferlerindeki giderek artan iptaller de bulunuyor. İptaller nedeniyle, Çin'de uçak yakıtı satışları Ocak ayının son haftasında yüzde 25 azalarak 555 bin tona geriledi. Ocak ayının tamamında ise jet yatıtı satışlarının yüzde 0.2 düşüşle 3.07 milyon tona gerilediği tahmin ediliyor.


Çin Halk Cumhuriyeti, Viyana, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:32 Kaynak: DHA
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