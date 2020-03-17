Coronaya Sındırgı Tedbiri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Coronaya Sındırgı Tedbiri - Son Dakika

Coronaya Sındırgı Tedbiri

21 dakika önce

Türkiye de ilk corona virüsü tespitinin yapılması ile birlikte desenfekte, temizlik ve uyarı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ekipleri ile koordineli çalışan ekipler umuma açık alanlarda dezenfekte çalışmalarını önemli ölçüde tamamladı. Program ve yoğunluk saatlerine göre gece ve gündüz durmadan çalışmalar sürdürülüyor.

Esnaflara bilgilendirme broşürleri dağıtılırken, Belediye girişlerine ve umuma açık alanlara tokalaşmaya bir süre ara afişleri de asıldı.

Gerekli tüm çalışmaların yapılması için ilk günden itibaren ekiplere talimat veren ve katıldığı toplantı ve programlarda yaptığı konuşmalar da insanları bilgilendiren Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş " Sağlık en değerli hazine. Kimse size darılmaz gücenmez. Belirli bir süre sarılmaya, tokalaşmaya ara verelim. Samimiyet sohbet uzaktan da güzel olur. Mümkün olmadıkça dışarı çıkmayalım. Aslında aile bağlarımızı kuvvetlendirmek birbirimize vakit ayırmak için de bir fırsat. Bizler belediye olarak her alanda dezenfekte çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. El birliği ile herkes üzerine düşeni yaparak bu tehlikeyi de atlatacağız inşallah. Ben duyarlı esnaflarımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağlık bakanlığımız, devletimiz en başından itibaren başarılı bir kriz yönetim politikası izliyor. Başarılı çalışmalar var. Sağlık bakanımız gece gündüz demeden kan çanağına dönen gözlerine aldırmadan sağlığımız için mücadele veriyor. Tedbirlere bizler de harfiyen uyuyoruz. Umuma açık sosyal tesislerimiz de geçici süreliğine kapalı. En kısa zamanda rutin hayatımıza dönmek dileğiyle. "şeklinde konuştu.

Sındırgı Belediyesi ne ait spor salonu, düğün salonu, Zeytindalı meydan park, Şerif Paşa, Akpınar Yaşam Merkezi, millet kütüphanesi gibi sosyal tesisler tedbir kapsamında geçici süreli kapatıldı. Zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde kahvehane, kıraathane, kafe ve oyun salonları işleten esnafların da duyarlı oldukları kurallara uyduları tespit edildi.

Ekrem Yavaş, Balıkesir, Sındırgı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:20 Kaynak: Bültenler
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