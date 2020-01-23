Corono virüs salgınıyla altın ve petrol düştü - Son Dakika
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Corono virüs salgınıyla altın ve petrol düştü

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bugüne kadar 17 kişinin ölümüne neden olan corona virüsünün küresel piyasalarda yarattığı satış baskılarıyla, altın ve petrol fiyatları hafif geriledi.

Corono virüs salgınıyla altın ve petrol düştü, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bugüne kadar 17 kişinin ölümüne neden olan corona virüsünün küresel piyasalarda yarattığı satış baskılarıyla, altın ve petrol fiyatları hafif geriledi.

Çin'de corona virüsünün yayılmasına ilişkin endişeler güvenli liman altının fiyatlarını desteklese de, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) günün ilerleyen saatlerinde açıklayacağı para politikası kararına ilişkin beklentilerle, altının ons fiyatı  yüzde 0.1 düşüşle 1,557 dolara geriledi.

Petrol fiyatları da, corona virüsünün ekonomik büyümeyi ve dolayısıyla petrol talebini düşürebileceği endişesiyle yüzde 1.0 dolayında geriledi. Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.61 düşüşle  62.19 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.87 düşüşle 55.68 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.52 düşüşle 17.72 dolardan,

altın, yüzde 0.1 düşüşle 1,557.00 dolardan,

bakır, yüzde 0.36 düşüşle 2.75 dolardan,

platin, yüzde 1.25 düşüşle  1,008.50 dolardan ve

paladyum yüzde 1.30 artışla 2,366.00 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 296 liraya, çeyrek altın 285 liraya, Cumhuriyet altını da 2,007 liraya yükseldi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:40 Kaynak: DHA
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