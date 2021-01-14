CoronoVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Yalova'da Çin'den getirilen ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısının sağlık çalışanlarına uygulanmasına başlandı.

Sağlıktaki öneticilerin aşılanmasıyla başlayan süreçte aşı yaptıran İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı vurulmasıyla birlikte sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandığını hatırlattı.

81 ildeki tüm sağlık çalışanlarının bugün itibariyle aşılarının vurulmasına başlandığını sözlerine ekleyen Eray, şunları kaydetti:

"Yalova'da da ben ve yönetici arkadaşlarım aşılarımızı yaptırdık. Şuan özel hastaneler hariç Yalova'da 50 aşı uygulama odamız var. Özel hastaneler de kendi içlerinde uygulamayı yapacaklar. Aile Sağlığı merkezleri de yine kendi içlerinde uygulama yapacaklar. Yine ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezleri de kendi içlerinde uygulamalarını yapacaklar. Biz bu şekilde hafta sonunu görmeden Yalova'da nasip olursa tüm aşılamayı kabul eden sağlık çalışanlarını aşılamayı hedefliyoruz."

Aşı ile ilgili olumsuz düşünceye sahip vatandaşlarla ilgili soruya Eray, "Bulaşıcı hastalıklardan temel korunma yöntemimiz aşıdır. Şuan da bizim uyguladığımız aşı Çin aşısı ve bilinen eski yöntemle inaktif virüs şeklinde uygulanan bir aşı. Güvenilir olduğunu bildiğimiz bir yöntem. Zaten her hangi bir sıkıntısı olabilecek bir durumu olmuş olsaydı bu aşı uygulaması zorunlu halde değilken bizde uygulamak istemezdik zaten. Güvendiğimiz, etkinliği ve tedavideki yerine inandığımız için bu aşıyı ben de oldum. Vatandaşlara buradan çağrım, aşı ile ilgili kafalarında her hangi bir soru işareti olmasın. Bulaşıcı hastalıklardan temel korunma yöntemi aşıdır." ifadelerini kullandı.