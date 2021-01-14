CoronoVac aşısı Eruh'ta sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı - Son Dakika

CoronoVac aşısı Eruh'ta sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı
14.01.2021 12:39
Siirt'in Eruh ilçesinde tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.
Siirt'in Eruh ilçesinde tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.
Eruh Devlet Hastanesi Başhekimi Şaban Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hastanedeki sağlık çalışanlarına bugünden itibaren aşı uygulamalarına başlandığını belirterek, gün içerisinde sağlık çalışanlarının yaklaşık yüzde 50'sine aşı yapılacağını söyledi.
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