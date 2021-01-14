CoronoVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı - Son Dakika

CoronoVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı

14.01.2021 14:07

Sağlık çalışanlarına aşı yapılmasından görüntüler İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz'la röportaj Halk Sağlığı Başkanı Ökkeş Kepek'le röportaj Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, Düzce'de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Sağlık çalışanlarına aşı yapılmasından görüntüler

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz'la röportaj

Halk Sağlığı Başkanı Ökkeş Kepek'le röportaj Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, Düzce'de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, kentte ilk olarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde, Başhekim Volkan Temi ile Halk Sağlığı Başkanı Ökkeş Kepek'e uygulandı.

Düzce'de aşılamanın gerçekleştirilmesinin ardından açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, gazetecilere, sabah erken saatlerden itibaren kentte görevli sağlık çalışanlarının aşılarının uygulamasına başladıklarını söyledi.

Aşı içim MHRS üzerinden randevu verildiğini belirten Yılmaz, il genelinde 64 adet aşı odası oluşturulduğunu ifade ederek, "İhtiyaca göre bunu artırabilecek durumumuz da var. İlerleyen dönemde vatandaşlarımız için de E-Nabız üzerinden kendilerine aşı çıkıp çıkmadığını görerek aşı varsa randevularını MHRS üzerinden alabilirler. 2023 numaralı mesaj hattından da aşının kendilerine çıkıp çıkmadığını öğrenebilecekler. İlerleyen süreçte birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü aşama olarak vatandaşlarımıza da aşı sırası gelecek." diye konuştu.

Aşının gönüllülük esasıyla yapıldığını vurgulayan Yılmaz, "Bu süreçte pandemiden başarı ile çıkabilmemizin en büyük anahtarlarından bir tanesi aşılama. Bunun bilincinde olarak tüm vatandaşlarımızı da önümüzdeki süreçte aşılanmaları için bekliyoruz. Korunma tedbirlerimize de devam etmeliyiz. En büyük silahlarımızdan bir tanesi, bütün bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi bu hastalıkta da aşı çok önemli. Aşılama ile normal hayatımıza yavaş yavaş dönmemizin yolu aşılanmaktan geçiyor. " dedi.

Aşı olan Halk Sağlığı Başkanı Ökkeş Kepek ise aşı programının hayırlı olmasını dileyerek, "Aşı şüphesiz bir çok hastalıktan korunmanın en önemli adımlarından bir tanesi. Pandemi sürecinde koronavirüsten korunmanın en önemli adımlarından bir tanesi olan aşıyı yaptırdık. Aşıya güvenimiz şuan için yüksek. Pandemi sürecinden çıkmak için bir an önce aşılama oranımızı artırmak lazım. vatandaşlarımızın da b konuda hassasiyet göstermelerini istiyoruz." ifadesini kullandı.

CoronoVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı
CoronoVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı
CoronoVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı
CoronoVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı

İl Sağlık Müdürü, Yasin Yılmaz, Röportaj, Düzce, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık CoronoVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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