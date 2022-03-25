CORRİENTES - Arjantin'deki orman yangınlarında yaralanan hayvanların tedavisi sürüyor - Son Dakika

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Arjantin'in kuzeydoğusunda bulunan Corrientes eyaletinde ocak ayında başlayıp şubat sonuna kadar farklı noktalarda devam eden ve 1 milyon hektardan fazla yeşil alanı tahrip eden orman yangınlarında yaralanan hayvanlar, Aguara Yaban Hayatı Koruma Merkezi'nde tedavi ediliyor.

Arjantin'in Paraguay sınırında bulunan ve Corrientes eyaletinin yaklaşık yüzde 12'si kadar alanı tahrip eden yangınlardan kurtarılan yaralı hayvanların tedavi gördüğü merkezlerden biri olan Aguara Yaban Hayatı Koruma Merkezi'nin direktörü Daniel Segovia, hayvanların tedavisine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Segovia, yangınlardan etkilenen hayvan sayısının henüz tahmin edilemediğini belirterek "Geçen yıl merkeze 475 hayvan getirildi. Yangınlar başladıktan sonra ocak, şubat ve martta yaklaşık 200 hayvan geldi. Bu üç ayda merkeze gelen hayvan sayısı ciddi şekilde arttı. Halihazırda 72 hayvan tedavi altında, 80 hayvan da çeşitli şekillerde rehabilite oluyor." dedi.

Yangınlar öncesinde uzun süren iklim değişikliğine dikkati çeken Segovia, "Biz, yüksek sıcaklık ve kuraklık nedeniyle göllerin, su kütlelerinin kaybolduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu, 2 yıldır devam eden bir süreç. Yangın, bu felaketin bitirici vuruşu oldu." diye konuştu.

En çok su kütlelerinde yaşayan hayvanlar etkilendi

Segovia, yangınlardan en çok etkilenen hayvanlara ilişkin "Yangınlardan en çok etkilenen hayvan türleri; göl ve baraj gibi yaşam alanı su kütleleri olan hayvanlar oldu. Karınca yiyenler, yılanlar, kaplumbağalar gibi düşük hareketliliğe sahip hayvanlar da çok etkilendi." ifadelerini kullandı.

Hayvanların iyileşme sürecinin türüne göre değiştiğini aktaran Segovia, şöyle devam etti:

"Yırtıcı bir kuşla bir kapibaranın veya tilkinin tedavisi aynı değil. Yanıkları olan hayvanlar için tıbbi veterinerlik kısmı hepsi için aynı, yanıkların tedavisinden sonra türüne göre değişiyor."

Segovia, yangınların ardından merkezin kaynaklarının artırıldığını belirterek "Kaynağımız var ve daha da takviye etmekteyiz. Eyalet hükümeti, sürekli merkez için fonları artırıyor. Bu günlerde, eyaletin altyapı ve insan kaynağı için önemli bir miktarda yardım yapacağı biliniyor." dedi.

Hayvanların doğaya salınmasına ilişkin Segovia, "Türüne bağlı olarak klinik kontrollerini, kan testlerini yapan veterinerlerin görüşüne göre, yapılan iç testler ile biyologların yaptığı davranış testleri pozitif çıktığında, bu hayvanlar artık özgür kalabilecek durumda oluyor." diye konuştu.

Aşırı kuraklık sulak alanları yok ediyor

Segovia, yangınların hayvanların yaşam alanlarını nasıl etkilediğiyle ilgili şunları söyledi:

"Hala yeteri miktarda alan var fakat fark edilir şekilde azalmaya devam ediyor. Aslında yangınlar yüzünden çok değil, bu 2-3 yıldır aşırı kuraklıkla devam eden, su kütlelerini yok eden bir süreçti. Bugün, su kütlesine ihtiyaç duyan hayvanları serbest bırakmak için çok dolaşmamız gerekiyor. Bu eskiden böyle değildi çünkü Corrientes eyaleti, çok fazla suya sahipti, artık çok daha az suyu var."

Yangınların ardından halkın dayanışma gösterdiğini vurgulayan Segovia, "İnsanların gösterdiği dayanışma inanılmaz. Hatta merkez yardımlarla dolup taştı, ilk başta bu kadar yardımı yönetecek durumda değildik. Daha sonra gönüllülerin yardımıyla bu sorunu çözdük." ifadelerini kullandı.

1 milyon 42 bin hektarlık alan tahrip oldu

Arjantin'in kuzey doğusundaki Corrientes eyaletinde ocak ayının başlarında meydana gelen ve şubat sonuna kadar eyaletin farklı noktalarında devam eden yangınlarda, Ulusal Tarım Teknolojisi Enstitüsü (INTA) verilerine göre, eyaletin yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 12'sine tekabül eden 1 milyon 42 bin hektarlık alan tahrip oldu.

Uzun süre kontrol altına alınamayıp birçok hayvanın ölümüne, yaralanmasına ve yaşam alanından kaçmasına neden olan ve ancak bölgede yağmurların başlamasıyla hafifleyen yangınlar, martın ikinci haftasında tamamen söndürülebilmişti.