Son Dakika Haberleri: Corsair Carbide 275r Bilgisayar Kasası İncelemesi

Corsair Carbide 275r Bilgisayar Kasası İncelemesi

6 dakika önce

Temperli cama sahip beyaz sürümüyle Corsair Carbide 275R modeline bakıyoruz.

Temperli cama sahip beyaz sürümüyle Corsair Carbide 275R modeline bakıyoruz. Sistem toplamayı düşünenler için yeni ve minimalist bir Mid-Tower kasa inceliyoruz...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:09 Kaynak: Youtube

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