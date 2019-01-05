Corsair Carbide 275r Bilgisayar Kasası İncelemesi

Temperli cama sahip beyaz sürümüyle Corsair Carbide 275R modeline bakıyoruz.

Temperli cama sahip beyaz sürümüyle Corsair Carbide 275R modeline bakıyoruz. Sistem toplamayı düşünenler için yeni ve minimalist bir Mid-Tower kasa inceliyoruz...

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