Son Dakika Haberleri: Corsair Hs70 İnceleme - Pc ve Ps4 İçin Kablosuz Oyuncu Kulaklığı!

Corsair Hs70 İnceleme - Pc ve Ps4 İçin Kablosuz Oyuncu Kulaklığı!

1 saat önce

Corsair HS70 inceleme videomuzda, şirketin hem PC hem de PS4'te kullanılabilen kablosuz oyuncu kulaklığına yakından bakıyoruz.

Corsair HS70 inceleme videomuzda, şirketin hem PC hem de PS4'te kullanılabilen kablosuz oyuncu kulaklığına yakından bakıyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:16 Kaynak: Youtube

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