Son Dakika Haberleri: Çoruh Edaş Ayder Kardan Adam Şenliklerinin Enerjisini Yükseltti

Çoruh Edaş Ayder Kardan Adam Şenliklerinin Enerjisini Yükseltti

52 dakika önce

Rize İlinin Çamlıhemşin İlçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda bu yıl 12. kez Ayder Kardan Adam Şenlikleri düzenlendi.

Çoruh Edaş Ayder Kardan Adam Şenliklerinin Enerjisini Yükseltti, System.String[]

Şenlikte yer alan firmalar arasında Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. standı büyük ilgi gördü…

29 bin 211 kilometrekarelik yüzölçümü üzerinde Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde toplam 61 ilçede 1.4 milyon aboneye kesintisiz, kaliteli enerji arzı ve yüksek kalitede dağıtım hizmeti veren Çoruh EDAŞ, Ayder Kardan Adam Şenliklerinde yer alan firmalar arasındaydı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği, Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı ve Ayder Kültür Turizm Derneği ortaklığı ile düzenlenen Ayder Kardan Adam Şenlikleri üç gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

Standında birbirinden özel ikramlar sergileyen Çoruh EDAŞ, kardan minyatür elektrik tesisi kurarak bir ilke imza attı. Tulum ve kemençe eşliğinde geç saatlere kadar devam eden şenlikte Çoruh EDAŞ, pankartları ile birlikte daha güçlüyüz mesajı verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:25 Kaynak: Bültenler

Çamlıhemşin, Rize, Güncel
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