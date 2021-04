Çoruh EDAŞ, başarılı saha çalışanlarını ödüllendirdi - Son Dakika

Toplantıya, Dağıtım Operasyonları Genel Müdürü Ömer Kandemir, İcra Kurulu Üyesi Fırat Doğan, Çoruh EDAŞ Şirket Müdürü Mehmet Aydın ile birlikte yönetim kurulu üyeleri ve bölge yöneticileri katılım gösterdi.

Hizmet kalitesini arttırarak tüketici memnuniyetinin geliştirilmesi için farkındalık yaratan çalışanlara ödüllerinin takdim edildiği toplantıda Çoruh EDAŞ Şirket Müdürü Mehmet Aydın: "Verimlilik esasında kaliteli hizmet ve çözüm odaklı sürdürülebilir çalışmalarla hedefimize ilerliyoruz. İnsan ve yetenek yönetimi günümüz insan kaynaklarının en önemli konusu. Şirket kültürümüz ve insan kaynakları politikalarımızda başarıyı takdir etme, ödüllendirme, çalışan mutluluğu ve memnuniyeti önceliğimiz. En zor sektörler arasında yer alan enerji sektöründe 7 gün 24 saat büyük özveriyle sahada olan ekip arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz." dedi.

İmza Atılan Büyük Başarılarımızı Nitelikli İnsan Kaynağına Borçluyuz

Kurumsal politikalar gereği güvenli ve sağlıklı iş ortamları yarattıklarını belirten Aydın, "Çalışanlarımızın her bakımdan kendilerini geliştirmesini hedefliyor, motivasyonu arttıran projelerimize her geçen bir yenisini ekliyoruz. İmza atılan büyük başarılarımızı nitelikli insan kaynağına borçluyuz. Ulaşılması zor olan en ücra yerlere büyük emek ile hizmet ulaştıran her çalışanımız gerek projelerimiz gerek ödüllerimizle değerli olduğunu hissedecektir." ifadelerini kullandı.