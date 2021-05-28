Çoruh EDAŞ'ın iş sağlığı ve güvenliği temalı resim yarışması sonuçlandı

Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ'nin (Çoruh EDAŞ), çalışanlarının çocukları arasında düzenlediği "Çocuklarımızın Gözünden İş Sağlığı ve Güvenliği" resim yarışmasının kazananları belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde faaliyetlerini sürdüren Çoruh EDAŞ, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamındaki çalışmalarıyla farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığa çocuk gözünden dikkat çekilen bu anlamlı projede çocuklar, çizdikleri resimler ile hayal güçlerini yetenekleriyle buluşturdu. "Çocuklarımızın Gözünden İş Sağlığı ve Güvenliği" temasıyla Çoruh EDAŞ çalışanlarının çocukları arasında düzenlenen yarışmanın kazananları törenle açıklandı.

Yarışmada dereceye giren çocuklar ödüllerini, Çoruh EDAŞ Dağıtım Operasyonları Genel Müdürü Ömer Kandemir'in elinden aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kandemir, iş sağlığı ve güvenliğinin, enerji sektörünün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Tüm çalışanlarımızın iş kazası geçirmeden sahadaki faaliyetlerini devam ettirmesi her zaman birinci önceliğimiz. Farkındalığımıza en büyük katkıyı çocuklarımızın sunacağı düşüncesiyle gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği resim yarışmamızın ödül töreninde, bu güzel eserleri bizlere sunan büyük ressamlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1,5 milyon aboneye, 1377 kişilik bir ekiple hizmet verdiklerinin altını çizen Kandemir, şunları kaydetti:

"Parolamız kesintisiz enerji arzı sağlamak. Ancak bunu yaparken saha ekiplerimizden yöneticilerimize kadar her görevdeki çalışanımız için insan odaklı, insan hayatını ve mutluluğunu önceleyen planlamalar yapmakta, iş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm standartları hayata geçirmekteyiz. Hangi iş kolunda olursa olsun, her akşam iş dönüşünde sevdiklerimize ulaşmanın, onlarla aynı sofrada oturabilmenin mutluluğu ve huzurunu çalışma hayatımızın sonuna kadar yaşamak için 'önce iş güvenliği' prensibini hiç aklımızdan çıkarmamalıyız."