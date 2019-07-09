ÇORUH EDAŞ panolarına kadın eli değdi
58 dakika önce
Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. destekleriyle hayata geçen proje ile Trabzon sokakları sanatla doldu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:38 Kaynak: Bültenler
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği iş birliğiyle Çoruh EDAŞ elektrik panoları da dahil olmak üzere şehirdeki köprü ayakları ve duvarlar, kadın ressamlar eliyle estetik bir görünüme büründü…
Çoruh EDAŞ'ın elektrik dağıtım binaları ve elektrik panoları kadın ressamlar eliyle rengarenk bir görünüm kazandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Femin&Art ve Çoruh EDAŞ'ın iş birliğinde gerçekleşen proje de Trabzon'un değerleri elektrik panolarına, köprü ayaklarına ve şehrin farklı noktalarındaki duvarlara resim olarak yansıdı.
Çoruh EDAŞ'ın elektrik dağıtım binaları ve elektrik panolarının proje kapsamında resimlerle bezendiği çalışma ile Trabzon'un güzelliğinin bir kez daha vurgulandığını ifade eden Çoruh EDAŞ Trabzon İl Müdürü Osman Aydın, projeye destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Aydın, "Güzel Trabzonumuzda tüketicilerimize kesintisiz elektrik hizmeti sunmanın yanında Şehrimizin estetiğinin korunması için de çaba gösteriyoruz. Trabzon'un her anında biz de varız. Çoruh EDAŞ olarak uygun hizmet noktalarımızı değerli kadın sanatçıların kullanımına açtık ve ortaya çok güzel sonuçlar çıktı. Büyükşehir Belediyemize de bu fırsatı sağladığı için teşekkür ediyorum" dedi.
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