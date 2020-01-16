Çoruh Nehri buz tuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çoruh Nehri buz tuttu - Son Dakika

Çoruh Nehri buz tuttu

6 saat önce

Bayburt'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Çoruh Nehri'nin bir bölümü dondu.

Çoruh Nehri buz tuttu, System.String[]

Bayburt'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Çoruh Nehri'nin bir bölümü dondu.


Kentteki kar yağışının ardından özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düşmesi hayatı olumsuz etkiliyor. Kentteki soğuk hava il merkezinden geçen Çoruh Nehri'nin buz tutmasına neden oldu.


Bayburt'taki Mescit Dağları'ndan doğan, Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen, Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan nehriyken, üzerine kurulan barajların set oluşturması nedeniyle hızlı akma özelliği kaybolan Çoruh da kar yağışı ve buzlanmadan etkilendi. 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri'nin yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle yer yer buz tuttu. Çevre sakinleri de buz tutan nehir çevresinde gezintiye çıkıp, fotoğraf çektirdi. - BAYBURT

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor
İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı

Son Dakika Haberleri
20:07 Çocuklar oynasın diye Toroslar'dan kamyonlarla kar taşıdılar - Son Dakika
20:05 Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı - Son Dakika
20:02 Gaziantep'te taklit oto yedek parçaları ele geçirildi - Son Dakika
20:01 "Göbeklitepe Tanıtım Etkinlikleri" - Son Dakika
20:00 İBB, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecek - Son Dakika
19:54 BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor - Son Dakika
19:45 İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 20:13:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çoruh Nehri buz tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]