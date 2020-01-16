Çoruh Nehri kenarında mahsur kalan kediye itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çoruh Nehri kenarında mahsur kalan kediye itfaiye kurtardı - Son Dakika

Çoruh Nehri kenarında mahsur kalan kediye itfaiye kurtardı

6 saat önce

Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, indiği Çoruh Nehri kenarında mahsur kalan kediyi kurtardı.

Çoruh Nehri kenarında mahsur kalan kediye itfaiye kurtardı, System.String[]

Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, indiği Çoruh Nehri kenarında mahsur kalan kediyi kurtardı.


Çoruh Nehri şehir geçişinde meydana gelen olayda nehrin yatağının kanarında bulunan duvar çıkıntısında mahsur kalan kedinin bulunduğu yerden çıkamadığını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.


İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, nehre inip yaklaşık yarım saat süren bir operasyonla kediyi mahsur kaldığı yerden kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu. Özgürlüğüne kavuşan kedi koşarak olay yerinden uzaklaşırken vatandaşlar başarılı operasyondan dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - BAYBURT

Bayburt, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:25 Kaynak: İHA
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