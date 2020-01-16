Çoruh Nehri kıyısında mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika

Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Çoruh Nehri kenarında mahsur kalan kediyi kurtardı.

Çoruh Nehri kıyısında, girdiği bir büz boru içerisinden çıkamayan kediyi gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, nehir kıyısına inerek kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı,

Bayburt Belediyesi itfaiye eri Muharrem Dursun, kediyi kurtarmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bize gelen ihbarda canlı her ne olursa olsun biz göreve hazırız. Kediyi kurtardıktan sonra bana minnettar bakışı her şeye değer." dedi.