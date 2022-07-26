Çoruh Nehri serinlemek isteyen genci hayattan kopardı - Son Dakika
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Çoruh Nehri serinlemek isteyen genci hayattan kopardı

26.07.2022 11:52
Çoruh Nehri serinlemek isteyen genci hayattan kopardı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri'nde kaybolan Harun Candan'ın (21) cesedi nehre girdiği bölgenin 50 metre ötesinde bulundu. Yusufeli Barajı şantiyesinde çalışan gencin serinlemek için girdiği nehre girdiği öğrenildi.

Yusufeli Barajı şantiyesinde çalışan Harun Candan, dün akşam saatlerinde serinlemek için girdiği Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılıp kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, deniz polisi, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Candan'ın bulunması için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Havanın kararması ile ekipler aramalara ara verdi.

50 METRE ÖTEDE BULUNDU

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalar yeniden başladı. Ekipler, Harun Candan'ın, akıntıya kapıldığı yere 50 metre mesafede cansız bedeni bulundu. Ekiplerce sudan çıkarılan ceset, otopsi için Artvin Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Harun Candan'ın cenazesi, memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde toprağa verilecek.

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Kaynak: DHA

Yusufeli Barajı, Yusufeli, Artvin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çoruh Nehri serinlemek isteyen genci hayattan kopardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çoruh Nehri serinlemek isteyen genci hayattan kopardı - Son Dakika
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