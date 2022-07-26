Yusufeli Barajı şantiyesinde çalışan Harun Candan, dün akşam saatlerinde serinlemek için girdiği Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılıp kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD , deniz polisi, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Candan'ın bulunması için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Havanın kararması ile ekipler aramalara ara verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › ÇORUH NEHRİ'NDE KAYBOLAN İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU - Son Dakika

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