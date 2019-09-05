Çoruh Nehri'nde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
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Çoruh Nehri'nde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardıBAYBURT - Bayburt'ta Çoruh Nehri'nde mazgalda mahsur kalan yavru kediye itfaiye kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:55 Kaynak: İHA
Çoruh Nehri'nde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
BAYBURT - Bayburt'ta Çoruh Nehri'nde mazgalda mahsur kalan yavru kediye itfaiye kurtardı.
Bayburt merkezden geçen Çoruh Nehri'nde dün akşam saatlerinde yavru kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle köprüden aşağı inip mahsur kaldığı mazgal üzerinde bekleyen yavru kediyi kurtardı.
Yukarı çıkarılan kedi doğaya salındı.
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