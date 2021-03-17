Çoruh Nehri'ndeki barajlar ve HES'ler ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor - Son Dakika

Çoruh Nehri'ndeki barajlar ve HES'ler ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor

17.03.2021 11:07
Çoruh Nehri'ndeki barajlar ve HES'ler ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor, System.String[]

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilerek hizmete alınan 4 baraj ve hidroelektrik santrallerinde (HES) üretilen elektrik enerjisiyle ülke ekonomisine 20 milyar 291 milyon liralık gelir sağlandı.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilerek hizmete alınan 4 baraj ve hidroelektrik santrallerinde (HES) üretilen elektrik enerjisiyle ülke ekonomisine 20 milyar 291 milyon liralık gelir sağlandı.

AA muhabirinin Devlet Su İşleri (DSİ) 26. Bölge Müdürlüğünden aldığı verilere göre, "Çoruh'un gerdanlıkları" olarak isimlendirilen Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarında, hizmete alındıkları tarihten itibaren toplam 33 milyar 487 milyon kilovatsaat enerji üretildi.

Barajlar ve HES'lerde üretilen elektrik enerjisinin ülke ekonomisine katkısı ise 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla 20 milyar 291 milyon liraya ulaştı.

DSİ Genel Müdürlüğünce yürütülen "Çoruh Havzası Projeleri" kapsamında yapılan, Türkiye'nin ve Artvin'in önemli projeleri arasında bulunan Muratlı TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Barajı ve HES, Borçka Barajı ve HES, Deriner Barajı ve HES ile Artvin Barajı ve HES tesisleri milli ekonomiye katkı sunmaya devam ediyor.

En fazla elektrik üretimi Deriner Barajı'nda

Çoruh Nehri üzerinde 2012 yılı sonu itibarıyla işletmeye alınan kendi sınıfında temelden 249 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olan Deriner Barajı'nda bugüne kadar 11 milyar 945 milyon kilovatsaat enerji üretildi.

Toplam 1 milyar 969 milyon metreküp su biriktirme hacmi, 670 megavat kurulu gücü, yıllık 2 milyar 118 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesi ve sahip olduğu teknik özellikleriyle mühendislik harikası olarak adlandırılan Deriner Barajı'nda üretilen enerji ile milli ekonomiye 7 milyar 237 milyon lira katkı sağlandı.

Çoruh Havzası Projeleri kapsamında 2005 yılında tamamlanarak işletmeye alınan ilk baraj olan Muratlı Barajı'nda da 6 milyar 172 milyon kilovatsaat enerji üretimi yapılırken, üretilen enerjiyle 3 milyar 740 milyon liralık gelir elde edildi.

Temelden yüksekliği 49 metre, su biriktirme hacmi de 75 milyon metreküp olan Muratlı Barajı ve HES, 115 megavat kurulu gücü ile yıllık 444 milyon kilovatsaat üretim kapasitesine sahip bulunuyor.

2007'de hizmete giren ve temelden 146 metre yüksekliği ve 419 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Borçka Barajı'nda ise bugüne kadar 11 milyar 558 milyon kilovatsaat enerji üretimi gerçekleştirilerek 7 milyar 3 milyon liralık kazanç elde edildi.

Projeler kapsamında yapımı 2015 yılında tamamlanarak hizmete alınan son baraj olan Artvin Barajı ve HES'te bugüne kadar 3 milyar 812 milyon kilovatsaat enerji üretimi gerçekleştirildi. 167 milyon metreküp su biriktirme hacmi, 332 megavat kurulu güce ve yıllık 1 milyar 26 milyon kilovatsaat enerji üretimine sahip barajda üretilen enerjiden 2 milyar 309 milyon lira gelir elde edildi.

Enerji, Artvin, Baraj, HES, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çoruh Nehri'ndeki barajlar ve HES'ler ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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