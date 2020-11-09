Çoruh Nehri'ndeki barajlardan 20 milyar TL katkı

TÜRKİYE'nin en hızlı akan nehri olan 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri üzerine kurulan 4 baraj, işletmeye alındıktan bugüne kadar yaklaşık 33 milyar kilovatsaat enerji üreterek, milli ekonomiye 20 milyar TL katkı sağladı.

Bayburt'taki Mescit Dağları'ndan doğan ve Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen, ortalama debisi saniyede 192 metreküp, yılda ise 6,3 milyar metreküp olan, Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan Çoruh Nehri, üzerine inşa edilen barajlarla milli ekonomiye katkı sağlıyor. 410 kilometresi Türkiye sınırlarında, 21 kilometresi ise Gürcistan sınırlarında yer alan 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri üzerine kurulan Borçka, Deriner, Muratlı ve Artvin Barajları ile yaklaşık 1 milyon 620 bin kişilik nüfusun elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Muratlı Barajı 1999, Borçka Barajı 2007, Deriner Barajı 2013, Artvin Barajı ise 2016 tarihinde işletmeye alındı. 4 baraj işletmeye alındıktan bugüne kadar yaklaşık 33 milyar kilovatsaat enerji üreterek, milli ekonomiye 20 milyar TL katkı sağladı.

143 BARAJ PLANLANIYORÇoruh Nehri'nin Türkiye sınırları içerisindeki memba kısmındaki Laleli Barajı ile mansap kısmındaki TBMM 85'inci Yıl Muratlı Barajı arasında ana kolda 10, yan kollarda ise 7 baraj planlandı. Bu projelerden ana kolda 4 baraj projesi işletmeye alındı. Ana kolda 1 barajın inşaatı sürerken, 3 barajda da planlama aşamasına gelindi. Yan kollarda ise 1 barajın inşaat halinde, 5 barajın ise planlama aşamasında olduğu öğrenildi. Çoruh Havzası'nda yan kollar ile birlikte inşa edilecek 143 baraj ve HES projesi ile yılda 14 bin 552 gigawatt elektrik üretimine ulaşılacak.EN BÜYÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI OLACAKArtvin'deki Çoruh Nehri üzerinde planlanan Yusufeli Barajı ve HES inşaatı da sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa ediliyor. 4 milyon metreküplük beton imalatı planlanan Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak, 2021'de ise elektrik üretimine geçilecek.'DEVASA BARAJLARDAN DEVASA KATKI'Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız , devasa barajlardan milli ekonomiye devasa katkı sağlandığını belirterek, "Çoruh Nehri üzerindeki Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin Barajları işletmeye alındıktan bugüne kadar yaklaşık olarak 33 milyar kilovatsaat enerji üretmiş olup, güncel rakamlarla milli ekonomiye 20 milyar TL katkı sağladı" dedi.



