Çoruh Nehri'nden ekonomiye 6,8 milyar liralık katkı
2 saat önce
Dünyanın en hızlı akan nehirlerinden Çoruh Nehri üzerindeki 4 baraj ve hidroelektrik santrali (HES) tesislerinden yaklaşık 6,8 milyar liralık enerji üretildi.
Dünyanın en hızlı akan nehirlerinden Çoruh Nehri üzerindeki 4 baraj ve hidroelektrik santrali (HES) tesislerinden yaklaşık 6,8 milyar liralık enerji üretildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:51
HSBC 10 bin kişiyi işten çıkaracak Altın haftaya yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum Dağcılar, Örümcek Ormanları'nda 98 kişiyle doğa yürüyüşü yaptı