Son Dakika Haberleri: Çoruh Nehri'nden ekonomiye 6,8 milyar liralık katkı
Son Dakika Ekonomi Çoruh Nehri'nden ekonomiye 6,8 milyar liralık katkı

Çoruh Nehri'nden ekonomiye 6,8 milyar liralık katkı

2 saat önce

Dünyanın en hızlı akan nehirlerinden Çoruh Nehri üzerindeki 4 baraj ve hidroelektrik santrali (HES) tesislerinden yaklaşık 6,8 milyar liralık enerji üretildi.

Çoruh Nehri'nden ekonomiye 6,8 milyar liralık katkı, System.String[]

Dünyanın en hızlı akan nehirlerinden Çoruh Nehri üzerindeki 4 baraj ve hidroelektrik santrali (HES) tesislerinden yaklaşık 6,8 milyar liralık enerji üretildi.

HES, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:51 
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