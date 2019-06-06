Son Dakika Haberleri: Çoruh Nehri'nden ilkel teleferikle geçip akrabalarıyla bayramlaşıyorlar
Son Dakika Güncel Haber

Çoruh Nehri'nden ilkel teleferikle geçip akrabalarıyla bayramlaşıyorlar

1 saat önce

ARTVİN'in Yusufeli ilçesi İşhan köyüne Ramazan Bayramı'nda yakınlarını ziyarete gelenler, patika yolun uzun olması nedeniyle karşı tarafa Çoruh Nehri üzerinden 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferikle geçiyor.

Çoruh Nehri'nden ilkel teleferikle geçip akrabalarıyla bayramlaşıyorlar, System.String[]
ARTVİN'in Yusufeli ilçesi İşhan köyüne Ramazan Bayramı'nda yakınlarını ziyarete gelenler, patika yolun uzun olması nedeniyle karşı tarafa Çoruh Nehri üzerinden 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferikle geçiyor. Küçük çocukların da bindiği teleferikle Çoruh'un azgın suları üzerinde yapılan tehlikeli yolculuk, görenleri ise korkutuyor.
İlçeye bağlı İşhan köyüne giden patika ve araç yolunun uzun olması nedeniyle vatandaşlar, Çoruh Nehri'nin iki yakası arasına kurulan 85 metrelik ilkel teleferik hattını kullanıyor. Yöre sakinleri, çelik halata bağlı makaralı kabine binerek karşıya geçiyor. Ramazan Bayramı'nda yakınlarını ziyarete gelenler de aynı kabine binerek 20 metre yükseklikten karşıya geçiyor. Misafirler, bayramlaşmanın ardından yine aynı teleferikle dönüyor. Küçük çocukların da bindiği teleferikle Çoruh'un azgın suları üzerinde yapılan tehlikeli yolculuk, görenleri ise korkutuyor.
'KORMUYORUZ, ALIŞTIK'
Köy dışından akrabalarıyla bayramlaşmaya gelen Kadir Koç (11), "Akrabalarımızla bayramlaşmaya gidiyorum. Bakıldığında korkutucu gibi, ama korkmuyoruz, alıştık" dedi. 
Yöre sakini İsmail Tipi ise, "Teleferikle köydeki evlere ulaşıyoruz. Yıllardır bu yöntemle gidip geliyoruz. Yol var ama uzak. Bayramda ziyaretçiler çok oluyor, bazıları teleferikle bazıları da yaya olarak bayram ziyaretlerinde bulunuyorlar" diye konuştu.


- Artvin
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:55 Kaynak: DHA
Yusufeli, Artvin, Ramazan Bayramı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şeker bayramı diye bir bayram yok Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Bodrum'da 50'nin üzerinde kişi midye yedikten sonra rahatsızlandı Son dakika! MSB: Generallere hakaretle ilgili suç duyurusunda bulunulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 16:55:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çoruh Nehri'nden ilkel teleferikle geçip akrabalarıyla bayramlaşıyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]