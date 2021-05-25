ÇORUH NEHRİ'NE DÖKÜLEN OLTU ÇAYI, KURUDU - Son Dakika

ÇORUH NEHRİ'NE DÖKÜLEN OLTU ÇAYI, KURUDU

25.05.2021 11:30

KARGAPAZARI Dağları'ndan doğan ve Erzurum'un Oltu ilçesinden geçerek, Çoruh Nehri'ne karışan Oltu Çayı, baharda debisi 4-5 kat artarken, bu yıl kurudu.

KARGAPAZARI Dağları'ndan doğan ve Erzurum'un Oltu ilçesinden geçerek, Çoruh Nehri'ne karışan Oltu Çayı, baharda debisi 4-5 kat artarken, bu yıl kurudu. Bölge halkı, çayın balıklar için yaşam alanı olmaktan çıktığını söyledi.

Oltu ilçesini ikiye ayıran Oltu Çayı için son yılların en kurak dönemi yaşanıyor. Bölge kışın ve ilkbaharda yeterli yağışı almadığı için suyun azaldığı çay, mayıs ayında ise kurudu. Bahar aylarında debisi 4-5 kat artan ve sık sık taşkınların meydana geldiği Oltu Çayı'nın kurumasıyla balıkların yaşam alanı da kalmadı.

'ARAZİLERİMİZ SUYA HASRET KALACAK'

Çayın ilk defa kuruduğunu söyleyen Aslanpaşa Mahallesi'nin muhtarı Zafer Şahin, Daha 5'inci ayın sonlarındayız. Her sene bu aylarda Oltu Çayı yatağına sığmazken, böyle bir şey tarihinde belki de ilk defa yaşanıyor. Ciddi manada su sıkıntımız var, arazilerimiz suya hasret kalacak. Yardım bekliyoruz. Böyle giderse perişan olacağız dedi.

Kış ve ilkbahar mevsimlerindeki kuraklık nedeniyle çayın kuruduğunu belirten Selami Bulut ise Havaların kurak gitmesi nedeniyle çayda su kalmadı. Arazilerimiz susuz kaldı. Şimdiye kadar hiç böyle olmamıştı diye konuşu.

'İLK DEFA ŞAHİT OLDUM'

Bölge halkından Selami Altun da Ben 63 yaşındayım Oltu'da doğdum, büyüdüm; havaların kurak gitmesinden dolayı mayıs ayında çayın bu kadar azalmasına ilk defa şahit oluyorum. Geçtiğimiz yıllarda çay coşkun akardı dedi.

Abdullah Demir ise çayın balıklar için yaşam alanı olmaktan çıktığını söyledi.

ÇORUH NEHRİ'NE DÖKÜLEN OLTU ÇAYI, KURUDU
ÇORUH NEHRİ'NE DÖKÜLEN OLTU ÇAYI, KURUDU
ÇORUH NEHRİ'NE DÖKÜLEN OLTU ÇAYI, KURUDU
ÇORUH NEHRİ'NE DÖKÜLEN OLTU ÇAYI, KURUDU
ÇORUH NEHRİ'NE DÖKÜLEN OLTU ÇAYI, KURUDU
ÇORUH NEHRİ'NE DÖKÜLEN OLTU ÇAYI, KURUDU
ÇORUH NEHRİ'NE DÖKÜLEN OLTU ÇAYI, KURUDU
ÇORUH NEHRİ'NE DÖKÜLEN OLTU ÇAYI, KURUDU
ÇORUH NEHRİ'NE DÖKÜLEN OLTU ÇAYI, KURUDU
ÇORUH NEHRİ'NE DÖKÜLEN OLTU ÇAYI, KURUDU
ÇORUH NEHRİ'NE DÖKÜLEN OLTU ÇAYI, KURUDU
ÇORUH NEHRİ'NE DÖKÜLEN OLTU ÇAYI, KURUDU
ÇORUH NEHRİ'NE DÖKÜLEN OLTU ÇAYI, KURUDU
ÇORUH NEHRİ'NE DÖKÜLEN OLTU ÇAYI, KURUDU
ÇORUH NEHRİ'NE DÖKÜLEN OLTU ÇAYI, KURUDU

Erzurum, Mayıs, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇORUH NEHRİ'NE DÖKÜLEN OLTU ÇAYI, KURUDU - Son Dakika


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