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Çoruh Nehri'nin buzlu sularında köylüler geleneksel yöntemle balık avlıyor - Son Dakika

Çoruh Nehri'nin buzlu sularında köylüler geleneksel yöntemle balık avlıyor

12.02.2022 11:01

Bayburt'ta yüzeyi kısmen buzla kaplanan dünyanın en hızlı akan ırmakları arasında yer alan Çoruh Nehri'nde köylüler balık avı için zorlu mesai yapıyor.

Bayburt'ta yüzeyi kısmen buzla kaplanan dünyanın en hızlı akan ırmakları arasında yer alan Çoruh Nehri'nde köylüler balık avı için zorlu mesai yapıyor.

Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte, Çoruh Nehri'nin yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

Nehrin merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Bayraktar köyünden geçen bölümünde soğuk havaya rağmen geleneksel yöntemlerle avcılık yapılıyor.

Sabah erken saatlerde nehir kenarında soba kurup kahvaltı yapan köylüler, daha sonra kalınlığı yaklaşık 20 ila 30 santimetreyi bulan buz tabakasını kazma ve baltayla kırarak ağlarını suya bırakıyor. Ağaç dallarıyla buza vurup ses çıkartan avcılar, balıkların ağlara takılmasını bekliyor. Nehrin bazı bölümlerinde buz altında sıkışan balıklar ise çıplak elle tutuluyor.

Avlanan köylüler, su debisinin yüksek olduğu kısımlarda 20 santimetre kalınlığındaki buzu kırıp sal gibi kullanarak nehrin karşı tarafına ulaşıyor.

Yöre halkı, binbir zahmetle Çoruh Nehri'nin buzlu sularından çıkararak çuvallara doldurdukları balıkların bir kısmını satarak gelir sağlıyor, bir bölümünü de komşularına dağıtıyor.

"Şifa niyetine yaşlılarımıza veriyoruz"

Bayraktar köyünde çiftçilik yapan Uğur Yıldırım, AA muhabirine, Çoruh Nehri'nin yöre halkı için çok önemli olduğunu söyledi.

Kışın balık avlamak için sabah erkenden gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra nehrin kenarına geldiklerini anlatan Yıldırım, "Yazın hayvancılıkla uğraşıyoruz. Kışın da gelip balık tutuyoruz. Maddi olarak destek de oluyor tabi bize. Ama biz daha çok ihtiyarlara, balığa gidemeyen vatandaşlarımız var onlara götürüp veriyoruz. Bizim bu balık kışın yağlanınca çok güzeldir. Şifa niyetine yaşlılarımıza veriyoruz." dedi.

Yıldırım, balıkları geleneksel yöntemler kullanarak avladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Buzdan sal yapıp nehrin karşısına geçmek için kullanırız. Bizim 'çile' adını verdiğimiz bir yöntem var. Balık buz altında köşelere sıkışır. Tabii bunları orada bulmak, yerini bilmek tecrübe istiyor. Burada soğuk nedeniyle birazda sersemleyen balıkları buz altından elimizle tutuyoruz. Özellikle kışın hafta sonları geliriz buraya. Herkes tatile gider, biz Çoruh'un kıyısına ineriz. Bizim tatilimiz, keyfimiz de bu."

"Bir nevi burada spor yapıyoruz"

Servis şoförü Ali Yıldırım da boş zamanlarda köye gelerek balık tutan arkadaşlarına eşlik ettiğini söyledi.

Soğuk havaya aldırış etmeden kış aylarında nehir kenarına gelerek hem eğlendiklerini hem de balık tuttuklarını ifade eden Yıldırım,"Semaverimizi, sobamızı yakıp, patatesimizi pişirip vakit geçirmeye çalışıyoruz. Güzel oluyor. Balıklarımızı da tutup köyde canı çeken vatandaşlarımıza veriyoruz. Bir nevi burada spor yapıyoruz. İnsanlar boş vakitlerinde, tatillerinde Uludağ'a, Palandöken'e gidiyor, biz de memleketimizin güzel yerlerinde değerlendiriyoruz." sözlerine yer verdi.

Çoruh Nehri'nin buzlu sularında köylüler geleneksel yöntemle balık avlıyor
Çoruh Nehri'nin buzlu sularında köylüler geleneksel yöntemle balık avlıyor
Çoruh Nehri'nin buzlu sularında köylüler geleneksel yöntemle balık avlıyor

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Bayburt, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çoruh Nehri'nin buzlu sularında köylüler geleneksel yöntemle balık avlıyor - Son Dakika


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