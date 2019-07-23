Son Dakika Haberleri: Çoruh Nehri'nin kenarına düşen köpek kurtarıldı
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Çoruh Nehri'nin kenarına düşen köpek kurtarıldı

49 dakika önce

Artvin'de Çoruh Nehri'nin kenarında mahsur kalan köpek belediye ekiplerince halat yardımıyla kurtarıldı.

Çoruh Nehri'nin kenarına düşen köpek kurtarıldı, System.String[]
Artvin'de Çoruh Nehri'nin kenarında mahsur kalan köpek belediye ekiplerince halat yardımıyla kurtarıldı.

Artvin merkez Çayağzı mahallesi mevkinde, Çoruh nehrine düşen ve daha sonra yüzerek suyun kenarına çıkarak mahsur kalan köpeği görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri ve Artvin HAYDİKO gönüllüleri mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Köpeğin beline bağlanan halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılırken ilk müdahale veteriner ekiplerince olay yerinde yapıldı.

Vücudunda yaraları olan köpek Artvin Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. - ARTVİN
İtfaiye, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:52 Kaynak: İHA
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