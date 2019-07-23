Çoruh Nehri'nin kenarına düşen köpek kurtarıldı
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Artvin'de Çoruh Nehri'nin kenarında mahsur kalan köpek belediye ekiplerince halat yardımıyla kurtarıldı.
Artvin Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:52 Kaynak: İHA
'de Çoruh Nehri'nin kenarında mahsur kalan köpek belediye ekiplerince halat yardımıyla kurtarıldı.
Artvin merkez Çayağzı
mahallesi mevkinde, Çoruh nehrine düşen ve daha sonra yüzerek suyun kenarına çıkarak mahsur kalan köpeği görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Artvin Belediyesi
itfaiye ekipleri ve Artvin HAYDİKO gönüllüleri mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Köpeğin beline bağlanan halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılırken ilk müdahale veteriner ekiplerince olay yerinde yapıldı.
Vücudunda yaraları olan köpek Artvin Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. - ARTVİN
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