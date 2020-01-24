Çoruh Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çoruh Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştu - Son Dakika

Çoruh Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştu

6 saat önce

Bayburt'ta kar yağışının ardından gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düşmesi hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Bayburt'ta kar yağışının ardından gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düşmesi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Soğuk hava nedeniyle Bayburt il merkezinden geçen Çoruh Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştu.

Çoruh Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştu

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:18 Kaynak: AA
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