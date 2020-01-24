Çoruh Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştu - Son Dakika

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Çoruh Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştu
6 saat önce
Bayburt'ta kar yağışının ardından gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düşmesi hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:18 Kaynak: AA
Bayburt'ta kar yağışının ardından gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düşmesi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Soğuk hava nedeniyle Bayburt il merkezinden geçen Çoruh Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştu.
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