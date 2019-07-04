Son Dakika Haberleri: Çoruh Nehri projesi incelendi
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Çoruh Nehri projesi incelendi

1 saat önce

Bayburt'a Çoruh Nehri projesini incelemek üzere gelen Devlet Su İşleri Trabzon Bölge Müdür Vekili Dr. Emre Akçalı ve Bayburt İl Müdürü Recep Ergen beraberlerindeki heyetle birlikte Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundular.

Çoruh Nehri projesi incelendi, System.String[]
Bayburt'a Çoruh Nehri projesini incelemek üzere gelen Devlet Su İşleri Trabzon Bölge Müdür Vekili Dr. Emre Akçalı ve Bayburt İl Müdürü Recep Ergen beraberlerindeki heyetle birlikte Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci misafirlerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Akçalı, Ergen ve beraberlerindeki heyet ise Belediye Başkanı Pekmezci'ye kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek görevinde başarı temennisinde bulundular.

Çoruh Nehri Projesi incelendi

Ziyaretin ardından Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve heyet Çoruh Nehrinde yürütülen çalışmalar ile Pönserek deresinde yapılması planlanan çalışmalar için incelemelerde bulundular.

Başkan Pekmezci ve heyetin incelemelerinde Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker de eşlik etti. - BAYBURT
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:18 Kaynak: İHA
Bayburt, Akçalı, Güncel
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