Son Dakika Haberleri: Çoruh nehri üzerinde Türk Bayrağı açtılar
Son Dakika Güncel Çoruh nehri üzerinde Türk Bayrağı açtılar

Çoruh nehri üzerinde Türk Bayrağı açtılar

1 saat önce

Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, Çoruh nehri üzerinde bulunan Zipline üzerinde bayrak açtı.

Çoruh nehri üzerinde Türk Bayrağı açtılar, System.String[]

Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yüksekokulu öğrencileri, Çoruh nehri üzerinde bulunan Zipline üzerinde bayrak açtı.


Artvin - Borçka Barajı gölünün iki yakası arasına 35 metre yükseklikte kurulan, 385 metre ile bölgenin en uzun hattında sahip zipline üzerinde Üniversite öğrencileri Türk bayrağı açtı.


Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri, Çoruh Marina'da gerçekleştirilen Kano etkinliğinde Çoruh Zipline üzerinde bayrak açtı. Artvin'in doğal güzelliklerinin çevrelediği bir ortamda kano etkinliğine katılan öğrenciler spor yapma ve aynı zamanda stres atma imkanı buldu. - ARTVİN

Borçka, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:29 Kaynak: İHA
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