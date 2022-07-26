Nehrin içinde ve kıyısında başlatılan çalışmaya 25 Jandarma, 4 JAK, 7 Deniz polisi, 12 AFAD personeli katıldı. Yapılan arama kurtarma çalışması sonucunda gencin cansız bedenine bir gün sonra 50 metre uzaklıkta bulundu.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Baraj inşaatı taşeron firmasında çalışan Mardin nüfusuna kayıtlı Harun Candan (18), dün serinlemek için 3 arkadaşıyla birlikte Çoruh nehrine girdi. Bir süre suda yüzen Candan akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD , Deniz Polisi, İtfaiye , Jandarma ve sağlık ekipleri Çoruh nehrinde arama kurtarma çalışması başlattı.

Kaynak: İHA

Yusufeli, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çoruh nehrinde kaybolan 18 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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