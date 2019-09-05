Çoruh nehrinde mazgalda mahsur kalan yavru kediye itfaiye kurtardı
1 saat önce
Bayburt'ta Çoruh nehrinde mazgalda mahsur kalan yavru kediye itfaiye kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:09 Kaynak: İHA
Bayburt'ta Çoruh nehrinde mazgalda mahsur kalan yavru kediye itfaiye kurtardı.
Bayburt merkezden geçen Çoruh nehrinde dün akşam saatlerinde yavru kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle köprüden aşağı inip mahsur kaldığı mazgal üzerinde bekleyen yavru kediyi kurtardı.
Yukarı çıkarılan kedi doğaya salındı. - BAYBURT
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