Bayburt'ta Çoruh nehrinde mazgalda mahsur kalan yavru kediye itfaiye kurtardı.



Bayburt merkezden geçen Çoruh nehrinde dün akşam saatlerinde yavru kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle köprüden aşağı inip mahsur kaldığı mazgal üzerinde bekleyen yavru kediyi kurtardı.



Yukarı çıkarılan kedi doğaya salındı. - BAYBURT