Çoruh Vadisi'ndeki dağ keçisi sürüsünün görüntüsü belgeselleri aratmadı - Son Dakika

ERZURUM'un İspir ilçesi Çoruh vadisinde 20'den fazla dağ keçisi görüntülendi.

Yaban hayatı açısından Erzurum'un en zengin ilçelerinden biri olan İspir'de Çoruh Vadisi'ne inen dağ keçileri, sarp kayalıklarda gezindi. Çoruh Vadisi'ni çevreleyen dağların sarp kayalıklarında oyunlar oynayan keçileri gören vatandaşlar görüntülerini çekti. Belgeselleri aratmayan görüntülerin yaşandığı Çoruh Vadisinde bir süre gezen keçiler, daha sonra gözden kayboldu.

- Erzurum