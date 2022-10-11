Çorum 3. sayfa haberi... Çorum'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum 3. sayfa haberi... Çorum'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11 kişi yakalandı

11.10.2022 17:40
Çorum 3. sayfa haberi... Çorum'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11 kişi yakalandı

Çorum gelişmesine göre Çorum'da polis ekipleri tarafından 19 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

Çorum'da polis ekipleri tarafından 19 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için il genelinde 31 ekip, 82 personel ile 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda hırsızlık, dolandırıcılık, gasp, kasten ve basit yaralama gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 11 şahıs Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Adli makamlarca 6 şahıs serbest bırakılırken, 5 şahıs ise tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 22 ekip, 106 personel ile aranan araçların yakalanmasına yönelik 18 farklı noktada yapılan operasyonlarda ise 461 araç kontrol edilirken, bin 174 şahıs sorgulandı. Toplam 12 araç sürücüsüne 22 bin 158 TL trafik idari para cezası tutanağı tanzim edildi. - ÇORUM

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! GAZİANTEP'TEKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA Son dakika haberi! GAZİANTEP'TEKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA Kütahya 3. sayfa haberi: Kütahya'da okul çevresi denetimleri Kütahya 3. sayfa haberi: Kütahya'da okul çevresi denetimleri
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum 3. sayfa haberi... Çorum'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:01 ABD'den F-16 satışı ile ilgili önemli hamle: Türkiye için getirilen 2 şart tasarıdan çıkarıldı
20:01 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti
19:40 Esenyurt'ta anne ve kızına çarpıp kaçmaya çalışan sürücü esnaftan tekme tokat dayak yedi
19:38 Antalya'da otizimli öğrenciyi döven öğretmenlerden 1'i tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı
19:37 Rusya'nın gaz akışını kesmesiyle zor durumda kalan Avrupa'nın imdadına Türkiye yetişecek: Kritik rol üstlenebiliriz
19:02 Osmaniye'de deprem! 5,1 şiddetinde sarsıntı meydana geldi
18:35 Sedat Peker paylaşımı sebebiyle dava açılan Uğur Dündar'a ilk duruşmada beraat kararı verildi
18:14 AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi, gelen tepkilere cevap verdi: Haklı çıkmazsam, siyaseti bırakacağıma söz veriyorum
18:07 Edirne'de Sayısal Loto talihlisi 836 bin TL kazandı! Henüz ortaya çıkmayan kişinin Bulgar turist olabileceği düşünülüyor
16:48 İstanbul'da taraftarları taşıyan bir otobüse kurşun yağdırıldı! Olayın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 23:07:14. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum 3. sayfa haberi... Çorum'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement