Edinilen bilgilere göre, kaza, sabah saatlerinde Sungurlu- Alaca Karayolu Şekerhacılı köyü yakınlarında meydana geldi. Alaca'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan soğan yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafına devrildi. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana gelen tırın dorsesinde bulunan tonlarca soğan da çevreye dağıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Sungurlu, Alaca, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çorum 3. sayfa haberi | Sungurlu'da soğan yüklü tır devrildi - Son Dakika

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