Çorum 3. sayfa haberi | Sungurlu'da soğan yüklü tır devrildi - Son Dakika
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Çorum 3. sayfa haberi | Sungurlu'da soğan yüklü tır devrildi

11.10.2022 12:32
Çorum 3. sayfa haberi | Sungurlu'da soğan yüklü tır devrildi

Çorum yerel 3. sayfa haberine göre Çorum'un Sungurlu ilçesinde, kontrolden çıkan soğan yüklü tır devrildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, kontrolden çıkan soğan yüklü tır devrildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, tırda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kaza, sabah saatlerinde Sungurlu- Alaca Karayolu Şekerhacılı köyü yakınlarında meydana geldi. Alaca'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan soğan yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafına devrildi. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana gelen tırın dorsesinde bulunan tonlarca soğan da çevreye dağıldı. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Sungurlu, Alaca, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum 3. sayfa haberi | Sungurlu'da soğan yüklü tır devrildi - Son Dakika

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