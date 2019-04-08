Çorum 5 Camiden Dizüstü Bilgisayar ve Para Hırsızlığında Şüpheli Yakalandı

5 camiden dizüstü bilgisayar ve para hırsızlığında şüpheli yakalandıÇorum'da, 5 camiden imamlara ait dizüstü bilgisayar ve para çaldığı iddia edilen İbrahim E., polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edildi.

5 camiden dizüstü bilgisayar ve para hırsızlığında şüpheli yakalandı



Çorum'da, 5 camiden imamlara ait dizüstü bilgisayar ve para çaldığı iddia edilen İbrahim E., polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edildi.



Kent merkezindeki 5 camide imamlara ait dizüstü bilgisayar ve bir miktar para çalındı. İmamların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. Camilerin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kimliğini belirlediği şüpheli İbrahim E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen bilgisayarlar imamlara teslim edildi.

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