ÇORUM 80 güvenlik kamerasını inceleyen polis, hırsızlık şüphelisini yakaladı

80 güvenlik kamerasını inceleyen polis, hırsızlık şüphelisini yakaladıÇORUM'da bir işyerine giren şüpheli kasada bulunan 14 bin TL parayı çalıp kayıplara karıştı. İhbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 80 güvenlik kamerasını inceleyerek Veli İ (22), olduğunu belirlediği şüpheliyi yakaladı.Olay, Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 95'inci Sokak'ta meydana geldi. Harun Fındıkçı, işyerini akşam saatlerinde kapatarak ayrıldı. Sabah çalışanları ile birlikte işyerine gelen Harun Fındıkçı dükkanın kapısının alt bölümündeki camın kırık olduğunu fark etti. İşyerine giren ve çelik kasayı açmak isteyen Harun Fındıkçı anahtarı bulamadı. Çilingir yardımıyla açılan çelik kasada 14 Bin TL parasının çalındığını gören Harun Fındıkçı durumu polise bildirdi.Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. İşyerine ait güvenlik kamerası olmadığından dolayı polis çevredeki iş yerleri olmak üzere 80 güvenlik kamerasından şüphelinin izini sürdü. Polşs, Veli İ (22), olduğunu belirlediği şüpheliyi yakaladı.Şüpheli çaldığı parayla otomobil aldığını söyledi. Polis otomobili sahibine iade ederken, geri aldığı parayı Harun Fındıkçı'ya teslim etti. Hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.Şüphelinin iş yerine girdiği anlar başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.