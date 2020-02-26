Çorum'a 28 doktor ataması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'a 28 doktor ataması yapıldı - Son Dakika

Çorum'a 28 doktor ataması yapıldı

6 saat önce

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum'a 8'i uzman, 20'si de pratisyen olmak üzere 28 doktor ataması yapıldığını bildirdi.

Çorum'a 28 doktor ataması yapıldı, System.String[]

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum'a 8'i uzman, 20'si de pratisyen olmak üzere 28 doktor ataması yapıldığını bildirdi.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, 91. Dönem Devlet Hizmetleri Yükümlülüğü Kurası kapsamında Çorum ve ilçelerine hekim atamaları gerçekleştirildiğini belirtti.

Uzman hekimlerin Boğazkale, Uğurludağ, Bayat, Osmancık, İskilip'teki aile hekimlikleri ve devlet hastaneleri ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapacağını anlatan Kaya, pratisyen hekimlerin de personel yetersizliği bulunan ilçelerde görevlendirildiğini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:26 Kaynak: AA
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