Çorum'a 9 bin 500 doz aşı geldi - Son Dakika

Çorum'a 9 bin 500 doz aşı geldi
12.01.2021 12:28
- Çorum'a 9 bin 500 doz aşı geldi Vali Mustafa Çiftçi; "Önümüzdeki Perşemve veya Cuma günü aşılama çalışmaları başlayacak" Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum'a 9 bin 500 doz korona virüs aşısı gönderildiğini açıkladı.
- Çorum'a 9 bin 500 doz aşı geldi
Vali Mustafa Çiftçi; "Önümüzdeki Perşemve veya Cuma günü aşılama çalışmaları başlayacak"
ÇORUM - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum'a 9 bin 500 doz korona virüs aşısı gönderildiğini açıkladı.
ilk partide gönderilen 9 bin 500 aşının Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildiğini açıklayan Vali Çiftçi, "Önümüzdeki Perşembe veya Cuma günü ilk etapta sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak. Belirlenen algoritmaya göre aşılar yapılacak" dedi.
(MMY-TG-BÖ)
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