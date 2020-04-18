Çorum'a gelen 20 Somalili, polisi harekete geçirdi - Son Dakika

ÇORUM'da sabaha karşı çevre yolunda bekleyen Somali uyruklu 20 kişi, polisi harekete geçirdi. Bayburt'ta, İl Göç İdaresi yetkililerince verilen izinle Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan grubun, büyükşehirlere giriş yasağı nedeniyle Çorum'da otobüslerden indikleri belirlendi. Grup, Ankara'ya gönderilmek üzere otogara götürüldü.

Çorum'da sabaha karşı çevre yolundaki Buhara kavşağında kalabalık bir gurubun yol kenarında beklediğini gören sürücüler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Somali uyruklu 20 kişinin Ankara gitmek için beklediklerini belirledi. Bayburt'ta İl Göç İdaresince verilen izin belgeleriyle Ankara'ya gitmek isteyen 20 kişinin, büyükşehirlere araç giriş çıkışının yasak olması nedeniyle gidemeyince Çorum'da araçlardan indikleri öğrenildi. Polis ekipleri 20 kişiyi, İl Göç İdaresi yetkililerine bilgi verdikten sonra otogara götürdü. Burada işlemleri yapılan Somalililer, daha sonra özel izinle Ankara'ya gönderilecek.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, olağanüstü bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, "Gerekli izin belgeleri mevcut. Ankara'ya gitmeleri için yardımcı olacağız. Sıkıntılı ya da olağandışı bir durum yok." dedi.