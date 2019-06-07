Son Dakika Haberleri: Çorum'a ikinci itfaiye birimi kurulacak
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Çorum'a ikinci itfaiye birimi kurulacak

45 dakika önce

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum'a ikinci bir itfaiye biriminin kurulacağını açıkladı.

Çorum'a ikinci itfaiye birimi kurulacak, System.String[]
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum'a ikinci bir itfaiye biriminin kurulacağını açıkladı.

Belediye Meclis üyeleri ile birlikte İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, itfaiye personelinin her zaman büyük özveriyle görev yaptığını belirterek, 1 saniye önce olaylara müdahale edip hayat kurtarmak için mücadele verdiğini ifade etti.

İtfaiye personeliyle gurur duyduğunu vurgulayan Aşgın, "İtfaiye olarak Çorum çok büyüdü ve gelişti. Çorum Sanayi Sitemiz büyük bir alan oluşturuyor. Seçim döneminde de olaylara zamanında müdahale etmek için proje hazırlamıştık. Şimdi yaptığımız görüşmeler neticesinde şehirlerarası terminalimizin ilçe terminal kısmını ikinci itfaiye noktamız olarak belirledik. Terminalimizde faaliyet gösteren esnafımızın da böyle bir talebi var. İlçe terminalimiz şehirler arası terminal kısmına taşıyacağız ve o alanı ticari açıdan da canlandırmış olacağız. İkinci itfaiye bölgemizde kısa sürede çalışmalara başlayacağız. İtfaiyemiz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada etkili bir şekilde çalışmalarına devam edecek" dedi. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:03 Kaynak: İHA
Halil İbrahim Aşgın, Çorum, İtfaiye, Güncel
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