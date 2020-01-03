Çorum'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Çorum'a şehit ateşi düştü

7 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada Çorumlu Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam (24) şehit düştü.

Çorum'a şehit ateşi düştü, System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada Çorumlu Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam (24) şehit düştü.

Pençe-3 harekat bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki asker şehit oldu. Çorumlu şehidin şehadet haberi Uğurludağ ilçesine bağlı Eski Çeltek köyünde yaşayan anne Narin ile baba Bekir Çam'a dün gece verildi. Haberin ardından şehidin babaevi Türk bayraklarıyla donatıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam'ın iki kardeşi olduğu ve TSK bünyesine iki sene önce katıldığı öğrenildi.

Çam'ın cenazesi, Eski Çeltek köyünde bugün cuma namazının ardından düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

(İHA)

Piyade, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:35 Kaynak: İHA
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