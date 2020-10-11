Son dakika 3. sayfa: Çorum'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Nişanlı olan şehit Astsubay Dokumacı'nın 2019 yılında sınavları kazanarak astsubay olduğu öğrenildi. - ÇORUM

Çorumlu şehit Jandarma Astsubay Emre Dokumacı'nın şehadet haberi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İskilip ilçesinde bulunan baba Hüseyin ve anne Şerife Dokumacı'ya verildi. Acı haberin ardından şehidin baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Ağrı 'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Emre Dokumacı'nın Çorum 'un İskilip ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

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