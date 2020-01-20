Çorum'a yılın ilk karı yağdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'a yılın ilk karı yağdı - Son Dakika

Çorum'a yılın ilk karı yağdı

6 saat önce

ÇORUM'da etkili olan kar yağışının ardından kent, beyaz örtüyle kaplandı.

Çorum'a yılın ilk karı yağdı, System.String[]

ÇORUM'da etkili olan kar yağışının ardından kent, beyaz örtüyle kaplandı.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, Çorum'da da etkili oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işe gitmek için uyanan kent sakinleri, kar kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler oluştururken, çocuklar da sokakta kar topu oynayarak eğlendi. Karayolları ve belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan yollar için karla mücadele çalışması başlattı.


Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:14 Kaynak: DHA
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