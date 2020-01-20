Çorum'a yılın ilk karı yağdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'a yılın ilk karı yağdı - Son Dakika

Çorum'a yılın ilk karı yağdı

6 saat önce

Çorum'a yılın ilk karı yağdıÇORUM'da etkili olan kar yağışının ardından kent, beyaz örtüyle kaplandı.

Çorum'a yılın ilk karı yağdı

ÇORUM'da etkili olan kar yağışının ardından kent, beyaz örtüyle kaplandı.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, Çorum'da da etkili oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işe gitmek için uyanan kent sakinleri, kar kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla birlikte evlerinin beyaz örtüyke kaplanması, güzel görüntüler oluştururken, çocukla da sokakta kar topu oynayarak eğlendi. Kar yağışı nedeniyle karayolları ve belediye ekipleri de, karla mücadele çalışması başlattı.

Çorum'a yılın ilk karı yağdı

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı
Çin'de "gizemli hastalığa" yol açan virüsün insandan insana bulaştığı tespit edildi Burhan Kuzu'dan sosyal medya kararı: Twitter hesabımı kısa bir süreliğine kullanmama kararı aldım Trump'ın avukatlarından Senato'ya "Başkan'ı hızlıca aklayın" çağrısı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 00:40:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'a yılın ilk karı yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]