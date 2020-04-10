ÇORUM Acil Tıp Teknisyeni'ne kamyonetin çarpma anı kamerada- yeniden - Son Dakika

Acil Tıp Teknisyeni'ne kamyonetin çarpma anı kamerada

ÇORUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik ekipleri ile birlikte denetim yapan Acil Tıp Teknisyeni Rüveyda Bilgili'ye (31), kamyonetin çarpma anı kameraya yansıdı.

Kaza, çarşamba günü Çorum- Samsun karayolunda meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin girişinde emniyet, jandarma ve sağlık ekiplerinin denetim yaptığı sırada Fevzi K. yönetimindeki 05 RE 569 plakalı kamyonet, sürücülerin ateşini ölçen Acil Tıp Teknisyeni Rüveyde Bilgili'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen, Bilgili yaralandı. Kontrol noktasındaki diğer sağlık görevlilerince müdahale edilen Rüveyde Bilgili, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan sonra gözaltına alınan sürücü Fevzi K., 9 bin 192 TL para cezası kesilerek, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ÇARPMA ANI KAMERADA

Acil Tıp Teknisyeni Rüveyda Bilgili'ye kamyonetin çarpma anı Mobese kameralarına yansıdı. Kazada sürücü ve yolcuların ateşini ölçen sağlık görevlisine aniden gelen kamyonetin çarpması yer alıyor.