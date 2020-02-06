Çorum AFAD ekibi Elazığ'dan döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çorum AFAD ekibi Elazığ'dan döndü - Son Dakika

Çorum AFAD ekibi Elazığ'dan döndü

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekibi çalışmalarını tamamlayarak kente döndü.

Çorum AFAD ekibi Elazığ'dan döndü, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekibi çalışmalarını tamamlayarak kente döndü.


Depremin ardından Çorum'dan ilk etapta 5 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi daha sonra ise AFAD İl Müdürü Elvan Kaya bölgeye gitmişti. Çorum AFAD ekipleri enkaz bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra gönüllerle de depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında çalışma yaptı.


Bölgede fedakarca çalışan ekip, her türlü zorluğa karşı göğüs gererek çalışmalarını tamamladıktan sonra Çorum'a döndü. - ÇORUM

Elazığ, Çorum, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:10 Kaynak: İHA
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