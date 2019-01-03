Son Dakika Haberleri: Çorum AK Parti İl Başkanı İstifa Etti

Çorum AK Parti İl Başkanı İstifa Etti

1 saat önce

Çorum AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Çorum AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Karadağ, 'Siyasi kumpas ya da şantaj diye adlandırılabilecek bir süreçle karşı karşıya kaldık. Bunları Allah'a havale ediyorum. Biz onlara hakkımızı helal etmiyoruz dedi. Ak Parti Çorum İl Başkanlığı binasında beraberinde Ak Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Mehmet Karadağ, kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü. Karadağ, 'Siyasi kumpas ya da şantaj diye adlandırılabilecek bir süreçle karşı karşıya kaldık. Bunları Allah'a havale ediyorum. Biz onlara hakkımızı helal etmiyoruz. Şahsımız üzerinden AK Parti'nin Çorum'da yerel seçimlerde başarısız olması için çalışan bir ekip ruhudur bu. Sonradan gelişen hadiselere baktığımızda, bu kez şahsımızı bırakıp Ak Parti'nin bazı isimleri üzerinden aynı oyunun devam ettirilmeye çalışıldığını görmekten üzüntü duyuyoruz. Buna alet olan ve 'AK Partiliyim' diyen kardeşlerimiz varsa, derhal bu düşünceyi terk etmelidir dedi.

'YOL ARKADAŞLARIMI HİÇBİR ZAMAN SATMADIM'

Süreçle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan Karadağ, Bu sürecin içerisinde uzaktan, yakından ilgisi ve alakası olan herkesin cezalandırılması için gereği neyse sonuna kadar kararlıyım. Bu süreçte genel merkezimize iki kez sözlü olarak, 1 hafta önce de yazılı olarak bu sürecin il başkanı kimliğim altında götürülmemesi, baskı unsuru olarak görülmemesi, partimizin bu konuda zarar görmemesi için il başkanlığında bulunmayı etik bulmadım ve istifamı sundum. Şimdiye kadar hiç bir çete ve benzeri oluşuma pirim vermedim. Hiç bir şekilde belden aşağı siyasetin içerisinde olmadım. Net oldum, mert ve dürüst oldum. Yol arkadaşlarımı hiç bir zaman satmadım. Bundan sonra da bu tavrımı devam ettireceğim diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:58 Kaynak: DHA

Karadağ, Çorum, Ak Parti, Politika, Politika
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