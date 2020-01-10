Çorum altınlarla kaçan firari gelin yakalandı, 'o kişi ben değilim' dedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum altınlarla kaçan firari gelin yakalandı, 'o kişi ben değilim' dedi - Son Dakika

Çorum altınlarla kaçan firari gelin yakalandı, 'o kişi ben değilim' dedi

6 saat önce

Altınlarla kaçan firari gelin yakalandı, 'o kişi ben değilim' dedi (2)ANNE UNCU: İKİ ELİM YAKASINDA OLACAKÇorum'da evlilik aşamasında olduğu Gökhan Uncu'nun (23) düğün için aldığı altınlarla ortadan kaybolan ve hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası...

Çorum altınlarla kaçan firari gelin yakalandı, 'o kişi ben değilim' dedi, System.String[]

Altınlarla kaçan firari gelin yakalandı, 'o kişi ben değilim' dedi (2)

ANNE UNCU: İKİ ELİM YAKASINDA OLACAK

Çorum'da evlilik aşamasında olduğu Gökhan Uncu'nun (23) düğün için aldığı altınlarla ortadan kaybolan ve hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada 'o kişi ben değilim' savunması yapan gelin adayı Nurhan B.'nin (23), kayınvalidesi Hatice Uncu, duruşmada yaşananları anlattı.

Oğlunu ve kendisini dolandıran kişinin Uşaktan SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada ifade veren Nurhan B., olduğunu söyleyerek, ? Mahkemede ifadesi alınan Nurhan B., "O kişi ben değilim, sadece benziyorum' savunması yaptı. Bizi dolandıran kesinlinle kendisidir. Gözümüzün içine baka baka 'o ben değilim, bana benzetiyorlar' diyerek kendisini aklamaya çalışıyor. Oysa oğlumu dolandıran kişi ta kendisidir. Bu güne kadar bu olayı yargıya taşımak için mücadele ettim ve taşıdım da, bundan sonra da iki elim yakasında olacakö diye konuştu.

'CEZA ALACAĞINA İNANIYORUZ'

Uncu ailesinin avukatı Mustafa Kemal Metin ise "Nurhan B., Çorum'a hiç gelmediği yönünde ifade verdi. Kendisinin benzetildiğini, Uncu ailesini de tanımadığını söyledi. Oysa aracılık yapan kişi tam tersini söyleyerek, Uncu ailesini dolandıran ve altınlarla kaçan kişinin o olduğunu açık bir dille söyledi. Önümüzdeki duruşmalarla gerekli cezayı alacağına inanıyoruz" dedi.

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altınlarla kaçan firari gelin yakalandı! İfadesi de olay kadar ilginç Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamaları tartışmaları alevlendirdi! Süresiz nafaka kalkıyor mu? AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak

Son Dakika Haberleri
21:05 İstanbul Valiliğinden kayıp balıkçıları arama çalışmalarına ilişkin açıklama - Son Dakika
21:05 Mardin'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
21:00 Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı - Son Dakika
20:55 "Gamonya: Hayaller Ülkesi" filminin gösterimi yapıldı - Son Dakika
20:51 Kozan'da "Aile ve Gençlik Eğitimi" konulu konferans - Son Dakika
19:17 AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 21:09:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum altınlarla kaçan firari gelin yakalandı, 'o kişi ben değilim' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]